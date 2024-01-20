Посол РФ оценил отношение к российским рыбакам на Фарерских островах

Правительство РФ не намерено жертвовать интересами отечественных специалистов ради сохранения соглашения о рыболовстве с Фарерскими островами. Об этом заявил российский посол в Дании Владимир Барбин, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что в последнее время автономный регион королевства взял курс на дискриминацию российских предприятий. По словам представителя Москвы, руководство Фарерских островов ограничило заход в местные порты для рыболовных судов из РФ.

В свою очередь, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) предложило ввести запрет на импорт морепродуктов из датского автономного региона. При этом Барбин подчеркнул, что данная инициатива не имеет своей целью ухудшение двусторонних отношений между Москвой и Фарерскими островами в рамках соглашения о рыболовстве.

«Однако перспективы для сохранения масштабного взаимодействия в этой сфере, включая торговлю рыбной продукцией, заметно ухудшились. Сотрудничество с Фарерскими островами <...> может осуществляться только на основе взаимной выгоды. От этого зависит и дальнейшая судьба соглашения», — уточнил посол.

Договор о взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами был подписан в 1977 году. Документ пересматривают ежегодно, а недавно его действие продлили до конца 2024 года.

Согласно договору, Москва предоставляет датскому автономному региону квоту на вылов рыбы в акватории Баренцева моря. Взамен российские рыбаки получили аналогичные возможности в водах Фарерских островов и право на перегрузку морепродуктов в местных гаванях.

Ранее в Дании заявили, что рыболовные соглашения автономий с РФ поставили королевство в глупое положение.