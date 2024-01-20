Американцы стали более оптимистично смотреть в будущее

Потребительский индекс в США испытал рекордный прирост со времен 1991 года и вырос на 29% за два месяца. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исследования Мичиганского университета.

Несмотря на то, что в абсолютных значениях индекс все еще не достиг допандемийных показателей, его рост свидетельствует о снижении опасений рецессии у населения. Отмечается, что до этого снижению потребительского оптимизма способствовала пандемия, военные кризисы и рост инфляции.

Под потребительским оптимизмом понимается восприятие населением региона текущей экономико-политической обстановки. Этот индекс позволяет оценить настроение потребителей и их готовность к потреблению.

До этого аналитики Всемирного банка ухудшили прогноз по темпам роста экономики США до 0,5% в 2023 году.

Ранее в ФРС оценили возможность рецессии американской экономики в 2024 году.