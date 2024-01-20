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Минэкономики Германии предсказало резкий спад темпов роста ВВП страны

Der Spiegel: в ближайшие годы Германию ожидает рост ВВП менее 1% и инфляция 6%

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Depositphotos

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии прогнозирует, что в ближайшие годы темпы роста ВВП страны составят менее 1% при инфляции в 5,9%. Об этом пишет Der Spiegel.

Темпы прироста ВВП порядка 0,6-0,8% прогнозируются на период до 2028 года. Одним из факторов этого называют выход на пенсию многочисленного поколения беби-бумеров. Официальный прогноз роста экономики Германии на 2024 год пока составляет 1,3%.

До этого руководитель отдела макроэкономических исследований крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Карстен Бжески предрек Германии продолжение экономической рецессии.

Негативных факторов много: нарушение цепочек поставок, колебание цен на энергоносители, ускорение темпов инфляции, снижение спроса КНР на немецкую продукцию.

По результатам прошлого года экономика ФРГ сократилась на 0,3%, свидетельствуют официальные данные федерального статистического агентства Destatis. Карстен Бжески назвал 2023-й годом перманентного кризиса для Германии.

Ранее ВВП Германии ушел в минус после роста на 1,9%.

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