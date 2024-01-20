В Чехии остановят один из блоков АЭС «Дуканы»

Третий энергоблок чешской АЭС «Дукованы» будет остановлен на плановую профилактику. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пришло время заменить часть топлива и провести ремонтно-технические работы для поддержания эксплуатации всех компонентов станции в надлежащем состоянии», — сказал пресс-секретарь станции Иржи Бездек.

Три других блока станции продолжат работу, на обеспечении потребителей электроэнергией ремонтные работы никак не скажутся.

АЭС «Дукованы» имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 мегаватт. Станция запущена в 1985-1987 годах при участии советских специалистов.

29 марта 2023 года сообщалось, что АЭС «Дукованы» отказалась от использования российского ядерного топлива и с 2024 года будет получать его от американской компании Westinghouse. Контракт рассчитан на 15 лет.

Ранее финская АЭС «Ловииса» снизила мощность вырабатываемой энергии из-за поломки.