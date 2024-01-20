Рынок акций РФ ждет подъема на следующей неделе

Аналитики банков и инвестиционных компаний полагают, что рубль и российские акции вырастут на фоне цен на нефть уже на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проведенный опрос.

Приближается пик налогового периода января, что должно укрепить позиции рубля перед долларом и юанем.

«Нефть при этом может побороться за ценовую отметку 80 долларов за баррель сорта Brent в свете сохраняющихся проблем с судоходством в районе Красного моря», — считает аналитик Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций».

При этом Виктор Григорьев из банка «Санкт-Петербург» прогнозирует, что вероятное укрепление рубля ограничит потенциал роста российского рынка акций. В этих условиях индекс Мосбиржи останется ниже 3200 пунктов, но его коллега Евгений Локтюхов из ПСБ считает, что индекс может вырасти до 3250 или даже 3300 пунктов на фоне улучшения настроений на фондовых рынках.

До этого Центробанк России понизил официальные курсы доллара и евро.

Ранее инвестстратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал «Газете.Ru», как ситуация в Красном море может отразиться на курсе рубля.