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Киевский отель «Украина» выставят на продажу

Госимущество Украины приватизирует киевский отель «Украина» из-за долгов

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РИА «Новости»

Отель «Украина» в центре Киева может быть выставлен на продажу из-за долгов. Об этом глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Из-за военного положения отель недозаполнен (…) и накопил более 45 миллионов гривен долгов (ок. 105 млн руб. — Ред.). Поэтому в планах фонда — его приватизация», — написал Коваль.

По его словам, в гостинице ежемесячно проходят около 15 конференций, посетителям предлагают залы вместимостью от 10 до 250 человек. В здании есть укрытие, в котором расположена отдельная аудитория для мероприятий на 50 человек.

Отель «Украина» расположен в самом центре Киева рядом с площадью Независимости и широко известен по фото. Здание было построено в 1961 году. Изначально гостиница называлась «Москва», но в 2001 году в честь 10-летия независимости страны ее переименовали в «Украину».

19 января сообщалось, что Украина выделит рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей.

В тот же день стало известно, что уровень бедности на Украине вернулся к показателям 2002 года.

Ранее в кабмине Украины рассказали, сколько поступило в бюджет страны от продажи госимущества.

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