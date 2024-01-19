Qiwi завершает реструктуризацию бизнеса — группа продает российские активы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей текущему CEO Qiwi Андрею Протопопову, сообщили ТАСС в пресс-службе группы. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, российские регулирующие органы и совет директоров Qiwi Plc одобрили сделку. После ее закрытия Протопопов продолжит руководить российскими активами компании, но покинет руководящие посты в Qiwi Plc. Позицию исполнительного директора в ней займет Алексей Мащенков, который сейчас является финансовым директором, говорится в публикации.

Подчеркивается, что цена объединенных международных активов Qiwi составляет 23,75 млрд рублей.

До этого стало известно, что группа Qiwi попросила биржу Nasdaq продлить срок завершения реструктуризации бизнеса до 11 ноября 2023 года.

В июне сообщалось, что группа Qiwi, владеющая одноименным платежным сервисом, полностью консолидировала российские активы под местное юридическое лицо, завершая тем самым первый этап плана реструктуризации. Отмечалось, что российские и международные активы планируется разделить к сентябрю 2023 года.

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