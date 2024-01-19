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Представители трудовых династий «Роснефти» приехали на открытие Года семьи на ВДНХ

Трудовые династии «Роснефти» приняли участие в семейном форуме «Родные–Любимые»

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Пресс-служба «Роснефти»

Две трудовые династии «Роснефти» приехали в Москву для участия во всероссийском семейном форуме «Родные-Любимые», который стартовал на ВДНХ. Форум открывает Год семьи на выставке «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

В «Роснефти» отметили, что компанию на форуме «Родные-Любимые» представляют трудовые династии Курчатовых и Позднуховых, которые приехали в Москву со своими с детьми.

Общий трудовой стаж династии Курчатовых, 10 представителей которой сейчас трудятся на Саратовском НПЗ, составляет более 550 лет. Родоначальник династии, Алексей Курчатов, работал на заводе с первых дней его строительства в 1934 году.

Представители династии Позднуховых трудятся на Ангарском заводе полимеров суммарно 177 лет. Родоначальники династии — ветераны труда Анатолий и Зинаида Позднуховы. В настоящее время на предприятиях компании — Ангарском заводе полимеров, Ангарском заводе катализаторов и органического синтеза, а также Ангарской нефтехимической компании — работают 5 представителей династии.

Семейные династии «Роснефти» посетили павильон компании на выставке «Россия», где ознакомились с экспозицией и приняли участие в различных тематических мероприятиях.

В «Роснефти» уточнили, что в дни форума «Родные–Любимые» посетителей павильона компании ожидает специальная семейная программа, в рамках которой гости смогут принять участие в развлекательных и познавательных мероприятиях.

Взрослым и детям предлагается попробовать себя за рулем самого быстрого автомобиля команды Lаdа Sport Rosneft в реалистичном симуляторе на виртуальной копии кольцевой трассы и побороться за победу в мини-турнире по настольному хоккею.

Кроме того, в павильоне компании проведут розыгрыши ваучеров для всей семьи на отдых в отеле «Владимировский», расположенный в Ленинградской области, и показы документальных фильмов о научных исследованиях в Арктике и истории нефти.

Также посетителей ждут лекции, тематические викторины и подарки от «Роснефти».

Форум «Родные–Любимые» продлится на ВДНХ до 23 января.

Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

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