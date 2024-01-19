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Финансист назвал фактор поддержки курса рубля

«БКС»: фактор налогового периода в России оказывает поддержу курсу рубля

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Global Look Press

Фактор налогового периода в России уже постепенно усиливает позитивное влияние на курс рубля. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Хотя пик фискальных платежей приходится на 29 января, многие экспортеры для этих целей могут раньше активизировать продажу иностранной валюты. Одним из стимулов к такому решению могут выступать опасения, что к концу месяца курс зарубежной валюты к рублю будет ниже, учитывая тенденцию последних недель», — пояснил финансист.

Курс рубля после негативного открытия на торгах Мосбиржи сразу перешел к активному восстановлению. В результате российская валюта вышла в хороший плюс, обновив вчерашний максимум. Курс доллара опускался до 88,2 рублей, евро — до 95,9 рублей. В середине торгов произошел коррекционный откат от достигнутых вершин, но вскоре рубль вернулся к восходящей динамике.

По данным Мосбиржи на 15:53 мск, доллар стоит 88,3 рубля, евро — 96 рублей.

До этого «Газета.Ru» рассказала, как кризис в Красном море скажется на курсе рубля.

Ранее сообщалось, что ситуация в Красном море может привести к дефициту продовольствия в Европе.

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