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Рынок новостроек Москвы обновил 15-летний рекорд

Росреестр: продажи новостроек в Москве за 2023 год установили новый рекорд

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Продажи недвижимости в Москве в первичном сегменте по итогам 2023 года обновили 15-летний максимум. Об этом говорится в пресс-релизе столичного управления Росреестра.

Количество регистраций прав при покупке квартир в новостройках Москвы за 12 месяцев увеличилось на 17%, до рекордных 115,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). На рынке нежилой недвижимости максимальный порог также был преодолен. За период в сегменте заключили более 50 тыс. ДДУ.

Самым насыщенным месяцем по регистрации сделок на рынке столичных новостроек стал декабрь — показатель по ДДУ составил 18,8 тыс.

«Первичный рынок столичной недвижимости продемонстрировал в 2023 году внушительные результаты. По итогам 12 месяцев были обновлены все ранее установленные рекорды», — резюмировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Накануне сообщалось, что цена квадратного метра жилья в новостройках России за год выросла на 11%, до 162,5 тыс. рублей.

Ранее в Москве зафиксировали рекорд по числу сделок на вторичном рынке жилья.

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