Российский банк захотел обанкротить швейцарский Credit Suisse

Банк «Зенит» (контролируется «Татнефтью») собрался во второй раз обратиться в суд с заявлением о признании банкротом

швейцарского Credit Suisse из-за долга в размере 300 тыс. рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные портала «Федресурс».

В банке «Зенит» уточнили, что срок задолженности превышает три месяца. В каком арбитражном суде состоится разбирательство, не указано.

В декабре 2023 года суд отклонил первое заявление «Зенита» о признании швейцарского банка банкротом из-за ошибки юристов. Они сочли, что банкротить нужно крупнейший банк Швейцарии UBS, владеющий Credit Suisse. В арбитраже сказали, что банки остались разными юрлицами, а связь между ними установлена на уровне материнских структур, то есть UBS Group AG и Credit Suisse Group AG. Поэтому иск о признании банкротом нужно подавать к Credit Suisse.

Арбитражный суд Москвы 1 декабря 2023 года не принял иск российского банка «Зенит» с требованием признать банкротом UBS AG и прекратил производство по делу. Оно стало первым производством о банкротстве зарубежной кредитной организации, инициированной в российском суде.

Ранее стало известно, что UBS решил отказаться от клиентов из России и собрался закрыть до 75% счетов россиян.