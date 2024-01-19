Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский банк захотел обанкротить швейцарский Credit Suisse

Банк «Зенит» второй раз потребовал признать банкротом швейцарский Credit Suisse

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Банк «Зенит» (контролируется «Татнефтью») собрался во второй раз обратиться в суд с заявлением о признании банкротом
швейцарского Credit Suisse из-за долга в размере 300 тыс. рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные портала «Федресурс».

В банке «Зенит» уточнили, что срок задолженности превышает три месяца. В каком арбитражном суде состоится разбирательство, не указано.

В декабре 2023 года суд отклонил первое заявление «Зенита» о признании швейцарского банка банкротом из-за ошибки юристов. Они сочли, что банкротить нужно крупнейший банк Швейцарии UBS, владеющий Credit Suisse. В арбитраже сказали, что банки остались разными юрлицами, а связь между ними установлена на уровне материнских структур, то есть UBS Group AG и Credit Suisse Group AG. Поэтому иск о признании банкротом нужно подавать к Credit Suisse.

Арбитражный суд Москвы 1 декабря 2023 года не принял иск российского банка «Зенит» с требованием признать банкротом UBS AG и прекратил производство по делу. Оно стало первым производством о банкротстве зарубежной кредитной организации, инициированной в российском суде.

Ранее стало известно, что UBS решил отказаться от клиентов из России и собрался закрыть до 75% счетов россиян.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами