Россиянам рассказали, как расплачиваться в Турции в 2024 году

В Турции лучше всего расплачиваться и совершать финансовые операции местной лирой. Об этом сообщила руководитель направления Восточной и Юго-Восточной Европы в компании Immigrant House Оксана Никитина. Ее слова приводит РИАМО. По информации издания, доллары и евро принимают охотно, однако сдачу чаще всего предпочитают давать в своей валюте. Следовательно, кратно возрастает риск обмана.

Эксперт также предупредила, что обмен валюты в аэропортах и отелях Турции не выгоден из-за высоких комиссий и плохих курсов, поэтому лучше всего совершать обменные операции в центрах городов.

«Я привезла наличные рубли. В обменном пункте узнала курс, обменяла 10 тысяч рублей на 2 600 турецких лир. Курс постоянно меняется. Рубли в турецких магазинах берут, но не везде. В основном, это небольшие торговцы», — отметила тревел-блогер Елена.

Что касается безналичной оплаты, журналисты советуют оформить карту Union Pay российского банка, получить местную карту или зарегистрироваться в приложении Letim.

Российский союз туриндустрии (РСТ) до этого сообщал, что летний отдых в Турции для россиян станет намного доступнее: местные отели снизили цены для туристов из РФ более чем на 20%. По словам туроператоров, стоимость пакетного предложения по направлению в евро сократилась в среднем на 27%.

Ранее стало известно, сколько пассажиров перевезли российские авиакомпании в 2023 году.