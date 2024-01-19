Стало известно, что россияне чаще всего оплачивали картами в 2023 году

Услуги турагентств и экскурсоводов в 2023 году россияне оплачивали картами на 54% чаще, чем годом ранее. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на исследование, проведенное финтех-компанией ЮMoney. Выяснилось также, что число безналичных платежей за клининговые услуги увеличилось в два раза.

«Общий тренд 2023 года, если говорить об онлайн-платежах картами и электронными кошельками, заключается в том, что потребительский спрос смещается с товаров на услуги. Смена фокуса может быть связана с тем, что онлайн-оплата услуг выгоднее покупателям: она позволяет использовать программы лояльности, кэшбэки», — отметил директор по розничным продуктам ЮMoney Андрей Ефимочкин.

Также, согласно исследованию, на 41% увеличилось количество карточных платежей в прачечных. Что касается товаров, россияне чаще всего оплачивали картами покупки на маркетплейсах.

До этого сообщалось, что в 2023 году россияне больше всего денег вкладывали в одежду, цифровые товары, а также оплачивали услуги — юридические, образовательные, клининговые, туристические, бьюти и т.д.

Ранее стало известно, что продажи ноутбуков российских брендов по результатам 2023 года выросли в два раза, до 256 тыс. устройств.