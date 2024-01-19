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В РЖД рассказали, каким будет российский высокоскоростной поезд

РЖД: в высокоскоростном поезде будет 8 вагонов и 4 класса обслуживания

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В высокоскоростном поезде, который разрабатывают в России, будут восемь вагонов, четыре класса обслуживания и вагон-бистро с баром. Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров на выставке «Россия» на ВДНХ, передает ТАСС.

Внешний вид поезда уже утвердили. Всего будет предусмотрено четыре класса обслуживания: первый, бизнес, комфорт и базовый. Будут оборудованы игровая зона для детей, кухня с баром в вагоне-бистро, отметил он.

Реализовать первый этап проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали планируется до 2030 года и в это же время хотят построить для использования полностью российский высокоскоростной поезд, подчеркнул Белозеров.

В декабре 2023 года заместитель генерального директора РЖД Олег Тони заявил, что Россия и Белоруссия ведут совместное проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали МоскваМинск. Он также сообщил, что завершено проектирование части высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — КазаньЕкатеринбург.

Ранее Путин заявил, что доволен темпами строительства дорог в стране.

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