В России спрогнозировали снижение доходности по вкладам к марту

По итогам первого квартала 2024 года (январь-март) уровень ключевой ставки начнет снижаться, а вместе с ней – и доходность по вкладам.

Сейчас ставки по депозитам находятся на пике, и предпосылок для их дальнейшего роста нет. Такие слова зампреда правления Почта Банка Алексея Охорзина приводятся в сообщении кредитной организации (есть у «Газеты.Ru»).

По мнению Охорзина, самым оптимальным способом сохранения накоплений в сегодняшних условиях является разделение средств на две корзины – 60% рублевый вклад на полгода и 40% накопительный счет с начислением процента на остаток, с которого их можно в любой момент потратить.

«При этом открывать длинные депозиты (на 1-3 года) сегодня нецелесообразно, оптимальный срок размещения сейчас – полгода. Это удачное сочетание срока и доходности, а также возможность гибко управлять своими сбережениями в случае изменения ситуации на рынке», — сказал банкир.

Он уточнил, что при выборе накопительного счета важно обратить внимание на два условия — размер процентной ставки и минимальный остаток средств, на который она будет начисляться. При этом важно, чтобы ставка сохранялась в течение всего срока размещения средств, а не в первые месяцы после открытия счета. Только в этом случае вы получите действительно выгодную доходность.

Сейчас ключевая ставка составляет 16% годовых. Максимальные ставки по вкладам составляют 17,5%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ключевой ставкой 16 февраля.