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Стало известно, что в России подешевело больше всего в 2023 году

РИА Новости: гречка стала лидером по снижению цены в 2023 году

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Больше всего в прошлом году в России снизились цены на гречку — на 18,8%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Стоимость картошки упала на 15,8%, овсянки — на 9,6%.

Градусники подешевели на 7,2%, телевизоры — на 6,4%, компьютерные мониторы — на 6,2%, вермишель — на 4,2%.

По данным Росстата, в ноябре 2023 года средние потребительские цены на гречку (ядрицу) в России упали на 22,5% в годовом выражении, до 88,8 рубля за килограмм.

Лидером по росту цен в 2023 году стали куриные яйца. По данным Росстата, за год яйца в России подорожали на 61,35% в 2023 году. Стоимость десятка яиц в магазинах сейчас варьируется от 90 до 150 рублей, а в ряде случаев цена продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) составляет 164-170 рублей. По словам президента РФ Владимира Путина, население стало покупать больше яиц, а власти «вовремя не сориентировались», не открыли импорт, в итоге «цены взлетели».

Чтобы решить эту проблему, власти ввели нулевую пошлину на ввоз куриных яиц в Россию из дружественных стран с 1 января по 30 июня 2024 года. Из Турции и Азербайджана уже поступили партии. После этого в России отметили замедление темпов роста цен на яйца.

Ранее «Газета.Ru» материале «Газеты.Ru». » target=«_blank»>рассказала о яичном кризисе в России.

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