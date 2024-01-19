Турецкая делегация обсудит в России проект центра поставок газа

Делегация турецкой нефтегазовой компании Botaş на этой неделе прибудет в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить с представителями «Газпрома» детали газового центра. Об этом сообщает турецкая газета Sabah.

Издание отмечает, что Турция предпринимает уверенные шаги к тому, чтобы стать центральной страной в энергетике. Российский газ будет продаваться по всему миру из провинции Фракия.

В ходе встречи будут обсуждаться технические детали газового центра, который планируется создать во Фракии в 2024 году.

Визит был запланирован в ходе встреч вице-премьера России Александра Новака и министра энергетики и природных ресурсов Алпарслана Байрактара в рамках 18-го заседания Турецко-российской совместной экономической комиссии (КЭК), состоявшегося в ноябре 2023 года.

В ноябре Новак заявлял, что Москва и Анкара уже в скором времени могут достичь договоренностей по дорожной карте, касающейся создания газового хаба на турецкой территории.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало снижение спроса на нефть и газ из РФ к 2050 году.