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Власти Тамбовской области прокомментировали работу порохового завода

Губернатор Егоров: Тамбовский пороховой завод работает в штатном режиме

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что Тамбовский пороховой завод работает в штатном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы региона, власти предприняли все меры для обеспечения безопасности жителей.

«Предприятие работает в штатном режиме. Ситуация находится под контролем», — поделился Егоров.

До этого «Коммерсантъ» писал, что следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после взрыва на Тамбовском пороховом заводе в Котовске 11 ноября. Инцидент случился в ночь на субботу. Спустя полтора часа после начала пожар удалось потушить. Площадь возгорания составила 300 метров. Пострадавших в результате инцидента нет.

Источник газеты уточнил, что на месте возгорания были обнаружены колеса, шасси, фрагменты двигателя и карбюратор. Вероятно, из них и был собран беспилотник, атаковавший завод.

Спустя несколько дней была предпринята попытка новой атаки на завод.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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