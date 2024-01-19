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Валютные сбережения россиян выросли в ноябре 2023 года

ЦБ РФ: в ноябре 2023 года увеличились валютные сбережения россиян

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Илья Питалев/РИА Новости

По итогам ноября 2023 года наличные сбережения россиян увеличились на 1,6% в сравнении с октябрем. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

Уточняется, что по состоянию на 1 декабря на руках у россиян находилось в общей сложности $96,9 млрд. По данным аналитиков, за ноябрь 2023 года суммарный объем валютных сбережений граждан увеличился на $3,4 млрд и достиг уровня в $215,2 млрд. В октябре, как указали в ЦБ, показатель находился на уровня в $211,8 млрд.

В ноябре также вырос объем накоплений россиян в зарубежных банках, отметили в ЦБ. К началу декабря показатель увеличился на 1,7% в сравнении с октябрем и составил $74 млрд. За этот период также вырос суммарный объем валютных депозитов граждан в отечественных банках — до $42 млрд (+0,8%). Как указали в Центробанке, подобную динамику аналитики зафиксировали впервые с июля 2022 года.

В декабре инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко рассказала «Газете.Ru», что многие до сих пор с недоверием относятся к банковским вкладам и инвестициям, предпочитая хранить деньги дома в тумбочке. По словам эксперта, хранить деньги таким образом неактуально, потому что инфляция съедает накопления.

До этого кандидат экономических наук Леонид Хазанов рассказал «Общественной службе новостей», что россиянам стоит хранить сбережения в валюте и дома в виде наличных, и в государственном банке для надежности.

Ранее россиянам объяснили, почему в стране мало валюты.

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