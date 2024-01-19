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Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на сыр в России

Минсельхоз РФ не ждет дефицита сыра в России в 2024 году

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Depositphotos

По данным на середину января 2024 года, отпускные цены на сыр в России выросли на 0,2% год к году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ накануне Всемирного дня любителей сыра.

«За год отпускные цены на сыры фактически не изменились. В то же время потребительские цены за аналогичный период, по информации Росстата, выросли на 2,8%, что значительно ниже темпов инфляции. Минимальной динамке цен на молочные продукты, в частности сыры, способствовала стоимость сырья – за год сырое молоко у производителей подешевело на 1,2%», — пояснили в пресс-службе министерства.

При этом производство сыров продемонстрировало рост. По данным ведомства, за 11 месяцев 2023 года было выпущено 717,8 тыс. тонн продукции – это на 15,8% больше, чем за тот же период 2022 года.

«Ключевым импортером сыра в нашу страну является Белоруссия, на которую пришлась основная часть поставок в прошлом году.
В 2024 году ожидаем стабильную ситуацию на рынке сыров. Риски возникновения дефицита данного продукта исключены», — отметили в пресс-службе министерства.

Всемирный день любителей сыра отмечается ежегодно 20 января. Традиционно в разных странах в этот день проводятся фестивали, выставки, дегустации и мастер-классы от крупных производителей продукта и частных сыроделов. К празднованию подключаются рестораторы.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что доля отечественной продукции в российских магазинах по всем категориям составляет 90-95%.

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