Россиянам рассказали о главном недостатке микрозаймов

Главным недостатком микрозаймов является то, что их выдают под очень высокий процент, поэтому такие займы может быть сложно погасить. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

«Если человек берет микрозаймы и не закрывает длительное время, то суммарные средства к возврату уже составляют такой объем, который невозможно отдать не очень обеспеченному слою граждан. И они ввязываются в новые микрокредиты на погашение старых. Сумма долгов растет как снежный ком», — предупредил эксперт.

По его словам, тем, кто хочет взять займ на небольшую сумму, лучше всего постараться оформить кредитную карту с маленьким лимитом в банке. В этом случае может быть назначен льготный период, в течение которого не придется платить проценты, отметил Бархота. Если же банк отказал в выдаче карты, можно взять микрозайм и вернуть деньги в короткий срок, заключил специалист.

В пресс-службе онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman «Газете.Ru» до этого рассказали, что россияне обращаются за микрозаймами «до зарплаты» в основном на срок 22-29 дней. На них приходится 34,1% соответствующих заявок граждан.

Ранее эксперты спрогнозировали увеличение объема микрозаймов в 2024 году.