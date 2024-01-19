В России пропадут бюджетные вина из Италии, Испании и Франции

Эксперты ожидают, что скоро с российского рынка исчезнут бюджетные французские, итальянские и испанские вина. Об этом говорится в материале «Лента.ру».

Отмечается, что рынок алкоголя в России за несколько лет серьезно изменился. Так, многие иностранные поставщики ушли, а цены практически во всех сегментах выросли. При этом среди предпочтений россиян особо выделяется вино, которое все чаще выбирают вместо крепких напитков.

Аналитики считают, что очень скоро выбор покупателей в этом сегменте поменяется — на смену недорогим винам Италии, Франции и Испании в магазины придут вина из Чили, Аргентины и ЮАР.

В виноторговой компании Fort еще в октябре утверждали, что итальянские, испанские и французские вина скоро останутся лишь в более дорогом сегменте, а дешевые марки уйдут. В качестве причин назывались рост таможенных пошлин на импортное вино, повышение акцизов на тихие и игристые вина, а также инфляция в Европе.

В декабре прошлого года сооснователь и президент одного из крупнейших поставщиков вина в России Simple Group Максим Каширин прогнозировал, что импортное вино стоимостью до 700 рублей может исчезнуть в течение 2024 года.

В начале января РИА Новости сообщало, что самыми крупными мировыми импортерами игристого вина с января по август 2023 года стали США, Великобритания и Япония, а Россия в этом списке заняла девятое место.

Ранее в России подсчитали, на сколько подорожает вино в 2024 году.