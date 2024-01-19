Британцы могут лишится любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы

Возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс. Об этом пишет газета Daily Mail.

Согласно материалу издания, одно из любимых блюд британцев оказалось под угрозой из-за планов Москвы по денонсации соглашения, которое позволяло британским судам ловить рыбу в водах российской Арктики.

По данным Daily Mail, компании Британии в большом количестве вылавливают в территориальных водах России пикшу и треску, мясо которых используется в блюде фиш-энд-чипс. Так, в прошлом году в Баренцевом море было добыто более 566 тысяч тонн трески.

В материале отмечается, что решение России стало ответом Москвы на санкции Лондона. По мнению журналистов, президент РФ Владимир Путин «объявил Британии рыбную войну».

18 января правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве от 1956 года.

В 2022 году Британия прекратила действие режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и ввела дополнительный 35-процентный тариф на ввоз в страну некоторых российских товаров, что стало поводом для ответной меры российского правительства. Доппошлина взимается при ввозе в страну железа, стали, удобрений, дерева, белой рыбы из РФ, а также ряда других категорий товаров.

Ранее в России заявили о катастрофическом подорожании рыбы и обрушении продаж.