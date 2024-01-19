Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британцы могут лишится любимого блюда из-за запрета РФ на вылов рыбы

DM: запрет РФ на вылов рыбы в Баренцевом море лишит британцев блюда фиш-энд-чипс

close
100%
Shutterstock/femeindrei

Возможное решение России о запрете на вылов рыбы в Баренцевом море британскими судами может оставить жителей Британии без национального блюда фиш-энд-чипс. Об этом пишет газета Daily Mail.

Согласно материалу издания, одно из любимых блюд британцев оказалось под угрозой из-за планов Москвы по денонсации соглашения, которое позволяло британским судам ловить рыбу в водах российской Арктики.

По данным Daily Mail, компании Британии в большом количестве вылавливают в территориальных водах России пикшу и треску, мясо которых используется в блюде фиш-энд-чипс. Так, в прошлом году в Баренцевом море было добыто более 566 тысяч тонн трески.

В материале отмечается, что решение России стало ответом Москвы на санкции Лондона. По мнению журналистов, президент РФ Владимир Путин «объявил Британии рыбную войну».

18 января правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве от 1956 года.

В 2022 году Британия прекратила действие режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и ввела дополнительный 35-процентный тариф на ввоз в страну некоторых российских товаров, что стало поводом для ответной меры российского правительства. Доппошлина взимается при ввозе в страну железа, стали, удобрений, дерева, белой рыбы из РФ, а также ряда других категорий товаров.

Ранее в России заявили о катастрофическом подорожании рыбы и обрушении продаж.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами