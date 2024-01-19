Росстат составил список продуктов, которые подорожали сильнее прочих в 2023 году

Среди продуктов на российском рынке в 2023 году сильнее всего дорожали яйца, томаты и груши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой »Росстат».

Яйца, ставшие мемом последнего месяца 2023 года, подорожали за год на 61,4%, при этом помидоры — на 51,1%, а груши — на 48,3%. В пятерку наиболее подорожавших продуктов также попали бананы (46,9%) и виноград (48,2%).

Значительный рост показали чеснок и моторное топливо — все свыше 40%. Среди перечня товаров, которые отслеживает Росстат, более четверти товаров показали рост стоимости выше, чем уровень годовой инфляции в 7,4%. В первую очередь, это продукты питания — капуста, баранина, свинина, курица, огурцы, рыба, сахар и рис.

До этого россиянам назвали самый безопасный способ сберечь деньги от инфляции.

Эксперт считает, что в 2024 году инфляция будет находится в тех рамках, в которых ее видят монетарные власти.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.