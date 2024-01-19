Стал известен размер ущерба от взрывов снарядов на складе под Рязанью в 2020 году

Бывший командир воинской части Алексей Кожевников был осужден за халатность, которая привела к пожару и взрывам артиллерийских боеприпасов на складе под Рязанью в 2020 году. Министерство обороны оценило ущерб от происшествия более чем в 21 миллиард рублей и потребовало взыскать эту сумму с осужденного, пишет ТАСС.

Но Рязанский гарнизонный военный суд удовлетворил частично гражданский иск, взыскав с Кожевникова всего лишь 4 миллиона рублей в пользу министерства обороны.

Гражданские иски двух потерпевших на общую сумму около 3,85 миллионов рублей были отклонены судом.

Изначально следствие вменяло Кожевникову злоупотребление должностными полномочиями, за что назначается наказание в виде десяти лет. Однако суд решил, что бывший командир части несет ответственность по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Приговор суда гласит, что Кожевников будет лишен права занимать должности в Вооруженных силах и связанные с хозяйственной деятельностью.

Ранее у здания МВД Турции произошел взрыв.