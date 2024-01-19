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Сгоревший склад Wildberries в Шушарах оказался не застрахован

РБК: сгоревший склад компании Wildberries в Шушарах не был застрахован

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pitertop1/VK

По информации РБК, здание петербургского склада Wildberries в Шушарах, которое было уничтожено пожаром 13 января, не было застраховано. Источники на рынке страхования сообщили, что компания рассматривала возможность заключения страхового договора, но не успела его подписать.

Один из собеседников агентства отметил, что был застрахован только товар, а само здание — нет. Представитель Wildberries отказался комментировать РБК информацию о страховании имущества, но подчеркнул, что сгоревший товар был застрахован.

18 января сообщалось, что в офисе Wildberries в Москве работают сотрудники правоохранительных органов. Причиной проверки стал пожар, начавшийся 13 января в Шушарах на складе маркетплейса. В момент возгорания внутри склада находились сотрудники, пришлось эвакуировать 1617 человек.

По данным МЧС, площадь возгорания достигла 70 тыс. кв. м, когда огонь был локализован. Пожар удалось ликвидировать только на следующий день, после длительной проливки обгоревших конструкций здания.

До этого выяснилось, что один из сотрудников склада угрожал поджечь здание в переписке в рабочем чате.

После инцидента работник утверждал, что ему удалось это сделать. Затем мужчина написал, что к нему приходили с проверкой и заявил о наличии алиби, после чего удалил аккаунт.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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