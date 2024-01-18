«Роскосмос» может перейти на закрытую схему госзакупок

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о закрытых закупках товаров, работ и услуг для «Роскосмоса» и некоторых других госкорпораций. Соответствующий законопроект размещен на сайте Госдумы.

Целью меры названо ограничение доступа к информации о закупках госкорпораций для третьих лиц. Соответствующие изменения будут внесены в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Действие законопроекта распространится на заказчиков, «являющихся федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации госполитики в области обороны, госохраны, госуправления в области обеспечения безопасности РФ, в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ, подведомственными им госучреждениями, государственными унитарными предприятиями, а также Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос».

До этого в «Роскосмосе» озвучили планы по производству спутников.

Ранее в «Роскосмосе» анонсировали запуск трех экспериментальных спутников разведки.