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Пользователи нейросети Сбера создали более 200 млн изображений в 2023 году

Нейросеть Kandinsky стала лидером в мире по темпу роста аудитории в 2023 году

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Kandinsky 2.2

В 2023 году свыше 12 млн пользователей воспользовались нейросетью Сбера Kandinsky, сообщает пресс-служба банка. Они создали более 200 млн изображений по текстовым запросам.

«Модель заняла первое место по темпу роста и стала второй после Stable Diffusion по популярности среди разработчиков по версии AI-ресурса Hugging Face, где собраны лучшие open source-решения», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Сбере, Kandinsky понимает запросы из широкого списка тем более чем на 100 языках. С помощью нейросети пользователи могут создавать фотореалистичные изображения в неограниченном количестве, применяя разные стили.

Также нейросеть умеет менять отдельные объекты и целые области на картинке, смешивать несколько рисунков, дорисовывать изображение, создавать картины в режиме бесконечного полотна. При этом модель знает отечественный культурный код. Она знакома с архитектурными достопримечательностями, объектами и элементами народного искусства.

Кроме того, с помощью нейросети пользователи имею возможность создавать четырехсекундные анимационные ролики и полноценные видео длиной до восьми секунд.

Напомним, Kandinsky работает в сервисе GigaChat, доступна в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют, а также на умных устройствах Sber по голосовой команде «Запусти художника». Модель разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices.

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