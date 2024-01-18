Азербайджан и Россия в 2023 году увеличили объем взаимной торговли

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам прошлого года достиг $4,358 млрд (+17,5% за год). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Государственного таможенного комитета Азербайджана.

В 2023 году экспорт азербайджанской продукции в Россию достиг $1,196 млрд, что на 22,7% больше показателя по итогам 2022 года. Баку импортировал товаров на $3,162 млрд (+15,6%).

Россия заняла третью строчку среди торговых партнеров Азербайджана, уступив только Турции и Италии.

По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Азербайджаном составил $3,7 млрд. Это на 23,9% больше показателя докризисного 2021 года — $3,4 млрд.

В ноябре 2022 года министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия и Азербайджан могут удвоить объемы взаимной торговли в ближайшие годы. Министр сослался на данные 2021 года и отметил потенциал для наращивания товарооборота с учетом переориентации экспорта-импорта. Например, Азербайджан стал одним из главных поставщиков полипропилена в Россию и в том числе поставляет особо чистый пластик, применяемый при производстве товаров для пищевой и медицинской промышленности.

Ранее Россия впервые оказалась в тройке крупнейших торговых партнеров Индии.