Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турецкий банкир назвал срок восстановления платежей из России

РИА Новости сообщили о планах Турции нормализовать платежи из РФ до 25 января

close
100%
Shutterstock

Турция планирует нормализовать ситуацию с российскими платежами через частные банки до 25 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в банковской сфере республики.

По его информации, госбанки Турции частично возобновили прием платежей из России.

Отечественные компании испытывали проблемы с переводом денег в Турцию на протяжении длительного времени. С 1 января 2024 года ситуация заметно усугубилась: почти все турецкие банки отказались обрабатывать операции из-за страха попасть под санкции США. Некоторые кредитные организации даже вернули принятые ранее переводы с комментарием, что сделки касаются «запрещенных товаров».

18 января в ситуацию вмешался Минтрог Турции, а в торговой палате Стамбула допустили, что проблему удастся решить к началу февраля. Аналогичное предположение высказал также лидер Союза турецких подрядчиков Мустафа Гюльтепе. При этом частные банки в этом сомневаются.

Ранее турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими компаниями.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами