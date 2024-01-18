Турецкий банкир назвал срок восстановления платежей из России

Турция планирует нормализовать ситуацию с российскими платежами через частные банки до 25 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в банковской сфере республики.

По его информации, госбанки Турции частично возобновили прием платежей из России.

Отечественные компании испытывали проблемы с переводом денег в Турцию на протяжении длительного времени. С 1 января 2024 года ситуация заметно усугубилась: почти все турецкие банки отказались обрабатывать операции из-за страха попасть под санкции США. Некоторые кредитные организации даже вернули принятые ранее переводы с комментарием, что сделки касаются «запрещенных товаров».

18 января в ситуацию вмешался Минтрог Турции, а в торговой палате Стамбула допустили, что проблему удастся решить к началу февраля. Аналогичное предположение высказал также лидер Союза турецких подрядчиков Мустафа Гюльтепе. При этом частные банки в этом сомневаются.

Ранее турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими компаниями.