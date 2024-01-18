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МЭА повысило ожидания по мировому спросу на нефть в 2024 году

МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в 2024 году до 1,24 млн баррелей

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Максим Богодвид/РИА Новости

Международное энергетическое агентство (МЭА) в третий раз подряд повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году, однако его оценка по-прежнему ниже ожиданий ОПЕК. Об этом говориться в ежемесячном отчете МЭА.

При этом, по мнению МЭА, рынок выглядит хорошо обеспеченным благодаря сильному росту добычи вне ОПЕК. Согласно январскому отчету МЭА, потребление нефти в 2024 году вырастет на 1,24 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим прогнозом в 1,06 млн. Однако это все равно меньше 2,25 млн баррелей, которые прогнозировало ранее ОПЕК.

По словам экспертов, с учетом геополитических рисков на Ближнем Востоке рынок выглядит достаточно сбалансированным. Избыток предложения может возникнуть, если страны ОПЕК+ полностью откажутся от сокращений добычи во II квартале 2024 года.

МЭА связывает повышение прогноза со слабым снижением цен на нефть в IV квартале 2023 года, а также улучшением экономических перспектив и ростом нефтехимии в Китае.

В то же время агентство ожидает замедления темпов роста спроса вдвое по сравнению с 2023 годом на фоне восстановления после пандемии и слабых темпов мировой экономики.

В конце ноября прошлого года энергетический кризис в Европе сочли завершившимся.

Ранее США возобновили импорт нефти из России после перерыва.

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