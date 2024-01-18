В DHL заявили об удорожании доставки грузов из-за конфликта в Красном море

Из-за конфликта в Красном море международная транспортная компания DHL столкнулась с увеличением стоимости доставки грузов. Об этом со ссылкой на представителя фирмы сообщает ТАСС.

«Несколько крупных перевозчиков направляют свои суда вокруг мыса Доброй Надежды, что приводит к увеличению времени транзита и росту транспортных расходов», — сообщили в DHL.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.

18 января в голландской компании Evofenedex сообщили, что из-за нападений йеменских хуситов на суда стоимость перевозки одного контейнера из Китая в Европу в обход Красного моря выросла в четыре раза.

16 января ситуацию с транзитом в Красном море оценили в «Совкомфлоте». В компании отметили, что ситуация в Красном море повлияла на увеличение скорости доставки и удорожание стоимости транспортных издержек.

Ранее в Бельгии подсчитали расходы на морскую торговлю из-за конфликта в Красном море.