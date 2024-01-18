Россиянам стало сложнее получить ипотеку

В январе 2024 года россияне стали чаще получать отказы по онлайн-заявкам на ипотечное кредитование. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные цифровой платформы «Сделка.РФ».

«Процент одобрения на нашей платформе снизился. Мы видим, что если и происходит одобрение, то с меньшими лимитами. Средняя сумма — порядка 3 млн рублей», — рассказала директор по развитию платформы Ольга Сидоренко.

Доля заявок без ответа за период также выросла. Почти четверть всех клиентов, направивших онлайн-заявку на оформление ипотеки в январе, не получали ответ от банка день в день, отмечает Сидоренко.

На данный момент 97% всех ипотечных займов выдает топ-10 российских банков. При этом около 90% выдач приходится на Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк.

До этого эксперты предрекли превращение ипотеки в России в «элемент роскоши». По их оценкам, в 2024 году банки начнут значительно чаще отказывать в выдаче кредитов населению, что приведет к сокращению рынка.

Ранее депутаты призвали думать о потребителях в вопросах льготной ипотеки.