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Сбербанк намерен удвоить долю своего присутствия в Крыму в 2024 году

Герман Греф заявил о планах Сбера открыть 10 новых офисов в Крыму в 2024 году

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Пресс-служба Сбера

Сбер в 2024 году намерен удвоить долю своего присутствия в Крыму, которая за первый год работы банка на полуострове достигла 12%. Об этом сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, которого цитирует ТАСС.

Глава компании уточнил, что в этом году планируется открытие порядка 10 офисов Сбера в Крыму. Также в финансовой организации намерены удвоить количество банкоматов и как минимум удвоить долю рынка.

«Самое главное, что ставки кредитования в Крыму после нашего прихода резко упали. И все банки вынуждены сейчас тянуться до уровня наших сервисов. Потому что те сервисы, которые мы предлагаем в Крыму, они ничем не отличаются от сервисов, которые мы предоставляем в Москве или в любом другом населенном пункте нашей страны», — сказал Греф.

По его словам, за год доля «Сбера» на крымском рынке достигла 12%, на полуострове в настоящее время работает 14 офисов и порядка 130 терминалов.

В январе 2023 года Сбер объявил, что начинает работу на Крымском полуострове. В мае первые отделения открылись в Ялте и Севастополе, еще одно отделение заработало с июля в Керчи. В октябре в Симферополе заработал первый офис для розничных клиентов, с середины ноября в столице Республики Крым работает крупнейший на полуострове офис для юридических лиц.

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