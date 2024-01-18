Россиянам назвали самый безопасный способ сберечь деньги от инфляции

Самый простой способ сберечь деньги от инфляции — открыть депозит под высокую ставку, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Учитывая тенденцию на укрепление рубля, лучшим решением будет положить деньги на депозит. Тем более есть гарантия от государства. Можно четко понимать, сколько денег можно будет получить через год», — отметил аналитик.

В 2024 году инфляция будет находится в тех рамках, в которых ее видят монетарные власти, уверен Сигал. Россия полностью преодолела эффект от санкций и совершила поворот на Восток, пояснил он. Кроме того, в стране стали развиваться отечественные предприятия, соответственно, больше людей начало заниматься бизнесом, добавил эксперт.

Еще один способ защитить накопления от инфляции — инвестиции в российские голубые фишки и ПИФы, продолжил Сигал. Однако при этом необходимо очень четко понимать риск профиль, подчеркнул он.

«Люди, которые планируют получить доход на российском фондовом рынке, должны понимать, что необходимо постоянно следить за акциями и экономикой и интересоваться, что происходит с вложениями», — подчеркнул Сигал.

Накануне Минэкономразвития РФ отчиталось об инфляции за неделю.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.