Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самый безопасный способ сберечь деньги от инфляции

Аналитик Сигал назвал депозит самым простым способом защитить деньги от инфляции

close
100%
Depositphotos

Самый простой способ сберечь деньги от инфляции — открыть депозит под высокую ставку, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Учитывая тенденцию на укрепление рубля, лучшим решением будет положить деньги на депозит. Тем более есть гарантия от государства. Можно четко понимать, сколько денег можно будет получить через год», — отметил аналитик.

В 2024 году инфляция будет находится в тех рамках, в которых ее видят монетарные власти, уверен Сигал. Россия полностью преодолела эффект от санкций и совершила поворот на Восток, пояснил он. Кроме того, в стране стали развиваться отечественные предприятия, соответственно, больше людей начало заниматься бизнесом, добавил эксперт.

Еще один способ защитить накопления от инфляции — инвестиции в российские голубые фишки и ПИФы, продолжил Сигал. Однако при этом необходимо очень четко понимать риск профиль, подчеркнул он.

«Люди, которые планируют получить доход на российском фондовом рынке, должны понимать, что необходимо постоянно следить за акциями и экономикой и интересоваться, что происходит с вложениями», — подчеркнул Сигал.

Накануне Минэкономразвития РФ отчиталось об инфляции за неделю.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инфляцией в стране.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами