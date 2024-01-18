Госбанки Турции частично возобновили денежные переводы из России

Государственные банки Турции частично восстановили денежные переводы из России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в банковской сфере республики.

«Начали осуществлять некоторые переводы (из России)», — сообщили журналистам, не уточнив, при этом, какие компании смогут получить переводы 18 января.

Эту информацию агентству подтвердили также в одной из турецких компаний, которая занимается поставками косметики и бытовой продукции.

Российские компании испытывали трудности с переводом средств в Турцию на протяжении долгого времени. С 1 января 2024 года ситуация значительно усугубилась: почти все турецкие кредитные организации отказались обрабатывать транзакции из-за страха попасть под санкции США. Некоторые банки даже вернули принятые ранее переводы с комментарием, что сделки касаются «запрещенных товаров».

18 января в ситуацию вмешался турецкий минторг, а в торговой палате Стамбула предположили, что проблему удастся решить к началу февраля. При этом частные банки в этом сомневаются.

Ранее сообщалось, что турецкие экспортеры ожидают срочных решений для продолжения торговли с Россией.