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Минфин отказался возвращать банкам прежние субсидии по льготным кредитам

Минфин не видит оснований для пересмотра условий выдачи льготных кредитов

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Минфин РФ не намерен возвращать банкам прежний размер государственных субсидий по льготным ипотечным кредитам. Об этом рассказал агентству «Прайм» директор департамента бюджетной политики ведомства Артем Кабалоев.

«На текущий момент изменения внесены... Ситуация мониторится, но возврат к прошлым параметрам сейчас не обсуждается», — сказал чиновник.

Напомним, что в конце 2022 года правительство снизило предельный размер субсидий для банков по льготной ипотеке на 0,5 п.п. Еще на 0,5 п.п. он был уменьшен в сентябре.

Ранее зампред ВТБ Георгий Горшков предлагал вернуть прежний размер компенсаций в 2,5 п.п., указывая, что после изменений выдача льготных кредитов стала для банков убыточной.

После снижения субсидий Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк в январе изменили условия по льготной ипотеке. ЦБ и ФАС в ответ заявили о недопустимости взимания дополнительных комиссий и ограничения доступа к программе.

Тем не менее, Минфин считает, что оснований для пересмотра параметров субсидирования пока нет.

До этого депутат Аксаков рассказал о законопроекте, разрешающем ЦБ ограничивать выдачу ипотеки.

Ранее в ВТБ назвали льготную ипотеку убыточной для банков.

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