В МИД РФ призвали не делать выводов из закупки США российской нефти

Объемы российской нефти, закупаемой США, очень малы и не говорят об изменении политики Соединенных Штатов в этом вопросе. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает «Интерфакс».

«Я видел короткое сообщение о том, что статистика отразила поставку, она незначительна. И я не делал бы из этого никаких выводов», — сказал Рябков.

По мнению замминистра, в последние годы власти США прилагают значительные усилия для изменения рынка углеводородов в свою пользу — прежде всего речь идет об экспорте сланцевой нефти и сжиженного природного газа.

Рябков отметил, что России нужно работать над дальнейшим повышением эффективности всей нефтегазовой отрасли с одновременным укреплением связей с надежными потребителями. Такие меры необходимы для того, чтобы «неуязвимость наших поставок этой продукции на мировые рынки перед американскими и какими-либо другими незаконными санкциями» была бы обеспечена.

11 января стало известно, что США возобновили импорт российской нефти после перерыва в полтора года.

В тот же день сообщалось, что это могло произойти по ошибке.

Ранее конгрессмены призвали власти США ввести всеобъемлющие санкции против энергосектора РФ.