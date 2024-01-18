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В МИД РФ призвали не делать выводов из закупки США российской нефти

Рябков: объемы купленной США российской нефти очень незначительны

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Объемы российской нефти, закупаемой США, очень малы и не говорят об изменении политики Соединенных Штатов в этом вопросе. Такое мнение выразил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает «Интерфакс».

«Я видел короткое сообщение о том, что статистика отразила поставку, она незначительна. И я не делал бы из этого никаких выводов», — сказал Рябков.

По мнению замминистра, в последние годы власти США прилагают значительные усилия для изменения рынка углеводородов в свою пользу — прежде всего речь идет об экспорте сланцевой нефти и сжиженного природного газа.

Рябков отметил, что России нужно работать над дальнейшим повышением эффективности всей нефтегазовой отрасли с одновременным укреплением связей с надежными потребителями. Такие меры необходимы для того, чтобы «неуязвимость наших поставок этой продукции на мировые рынки перед американскими и какими-либо другими незаконными санкциями» была бы обеспечена.

11 января стало известно, что США возобновили импорт российской нефти после перерыва в полтора года.

В тот же день сообщалось, что это могло произойти по ошибке.

Ранее конгрессмены призвали власти США ввести всеобъемлющие санкции против энергосектора РФ.

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