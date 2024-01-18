Банки и ЦБ предложили создать универсальный QR-код для покупок

Банки и ЦБ РФ предложили техническое решение для внедрения единого платежного QR-кода в торговых точках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, до конца первого квартала 2024 года будет разработан план по внедрению такого унифицированного решения. Идею создания универсального QR-кода Горшков выдвинул на форуме «Финополис» в ноябре 2023 года.

Ряд крупных банков тогда поддержал инициативу, поскольку единый код мог бы упростить процесс оплаты для клиентов и сделать рынок более конкурентным. ЦБ также одобрил предложение и согласился совместно с банками в течение трех месяцев найти способ реализации.

«Найдено удобное техническое решение, которое можно внедрять. Я уверен, что внутри первого квартала 2024 года уже наметится план по внедрению этой технологии», — сказал Горшков .

По его мнению, инфраструктура должна быть доступна всем участникам рынка и удобна для клиентов. «К сожалению, как минимум одна из распространенных технологий QR-платежей не открыта для других пользователей, что создает неудобство для клиентов. Этот недостаток нужно устранить», — считает зампред ВТБ.

Сейчас среди популярных — QR-код Системы быстрых платежей (СБП) и Сбербанка (SberPay). Однако по первому банки не начисляют кэшбэк, а второй недоступен в других финансовых организациях.

Клиенты в конце 2023 года жаловались в ЦБ на случаи подмены QR-кодов, когда вместо выбранного предлагался код конкретного банка. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, единый код мог бы решить эту проблему.

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