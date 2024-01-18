Число зарегистрированных в Москве ипотечных сделок побило 15-летний рекорд

В 2023 году в Москве зарегистрировали 136,2 тыс. сделок ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Это рекордный показатель за последние 15 лет, сообщает Росреестр.

Количество ипотечных договоров при покупке недвижимости в столице выросло на 25,6% к показателю 2022 года (108 426) и на 6,7% к значению 2021-го (127 637), следует из пресс-релиза.

Пик пришелся на август прошлого года. При этом с сентября число зарегистрированных ипотечных кредитов в Москве каждый месяц снижалось в среднем на 9%.

До этого в столице был зафиксирован рекорд по числу сделок на вторичном рынке жилья. За 2023 год было оформлено порядка 175 тысяч договоров, что в 1,3 раза превышает показатель 2022-го.

В четверг, 18 января, Банк России поддержал законопроект о предоставлении ему полномочий ограничивать выдачу ипотеки. Инструмент может появится уже в этом году.

Ранее экономист назвал последствия наделения ЦБ правом ограничивать банкам выдачу ипотеки.