Российский рынок кофе с собой вырос до рекордных объемов

Российский рынок кофе с собой по итогам 2023 года вырос на 21%, до рекордных 102,7 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Smart Ranking.

Для сравнения: оборот рынка кофе навынос в 2022 году оценивается в 85 млрд рублей, в 2021-м — всего в 57 млрд рублей.

В топ-3 компаний по выручке по итогам прошлого года, по предварительной оценке, войдут Coffee Like с порядка 7 млрд рублей (+25%), Cofix с 5,7 млрд рублей (+15%) и One Price Coffee с 4,3 млрд рублей (+21%).

Общая выручка десяти компаний-лидеров российского рынка кофе с собой оценивается в около 20 млрд рублей.

Растущий спрос россиян на кофе навынос можно объяснить трендом на готовую еду и напитки, толчок которому дала пандемия. В 2024 году рынок продолжит развиваться, уверены эксперты. Потенциал сохраняют сетевые франшизы. Кроме того, ожидается рост доли ретейлеров.

До этого россиян предупредили о скором потенциальном подорожании кофе, шоколада и ряда других продуктов питания в начале 2024 года.

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