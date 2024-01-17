МТС инвестировала в цифровую экономику России около 600 млрд рублей

За последние 6 лет компания МТС инвестировала порядка 600 млрд рублей в цифровую экономику России, заявил на стартовавшем на ВДНХ Дне цифровизации член правления, вице-президент МТС по стратегии и инновациям Евгений Черешнев.

По словам топ-менеджера МТС, 600 млрд были вложены компанией в обновление своей инфраструктуры, строительство новых базовых станций, data-центров и «всего, что в принципе остается «под капотом» и его не видно, но оно есть».

Евгений Черешнев отметил, что МТС активно инвестирует в строительство сетей — уже проложено более 280 тыс. километров оптоволоконных сетей.

«Это важная цифра, которую каждый раз, когда вы стучите сквозь госуслуги или пытаетесь заплатить за парковку в Москве, стоит вспоминать, потому что действительно нет проводов, нету ничего. Я в качестве масштаба скажу, что если взять 40 тыс. километров как экватор планеты Земля, то можно уверенно сказать, что МТС как минимум в 7 раз вокруг Земли прошелся», — заявил представитель компании.

Евгений Черешнев, подчеркнул, что для реализации своих проектов за последние годы компания кратно увеличила штат IT-специалистов.

«Чтобы все новое появлялось, безусловно, нужно менять качественный состав компании. Если взять за 100% коллектив МТС, в котором примерно 63 тыс. человек, можно сказать, что за последние 6 лет в качественном составе рост количества ИТ специалистов составил 415%», — добавил спикер.

Он уточнил, что МТС снижает количество операционного и обслуживающего персонала, «автоматизируя рутину».

«Основные 3 направления, по которым приходят молодые качественные специалисты — это разработка, системная архитектура, системный анализ, большие данные, очень много системных инженеров. У нас действительно сильная база и сильная команда искусственного интеллекта», — заявил Черешнев.

17 января на выставке «Россия» стартовал День цифровизации с участием членов правительства, представителей ведущих отечественных IT-, телеком- и интернет-компаний.

Мероприятие посвящено цифровым разработкам и достижениям IT- и телеком-сфер страны за последние 6 лет.