Аналитики не видят в снижении цены на саудовскую нефть смену политики

Корректировка цен на нефть со стороны Саудовской Аравии отражает текущую конъюнктуру рынка, а не смену политики королевства. Такое мнение Reuters высказали аналитики и источники в отрасли.

7 января Саудовская Аравия снизила официальную цену продажи февральских поставок своей флагманской марки Arab Light для азиатских покупателей до минимума за 27 месяцев. Азия является крупнейшим рынком для королевства.

Ряд наблюдателей поспешили увидеть в этом отказ Эль-Рияда от прежней политики, как это было в марте 2020 года и ноябре 2014-го. Однако эксперты полагают, что на сей раз речь идет о приведении цены в соответствие с конъюнктурой.

В течении пяти месяцев 2023 года Саудовская Аравия повышала цены на свою нефть. По мнению аналитика RBC Крофт, коррекция не означает грядущую смену подхода, а призвана сбалансировать стоимость саудовской нефти с другими сортами в условиях менее благоприятной конъюнктуры.

До этого американцы могли покупать российскую нефть дороже ценового потолка.

Ранее шторм повлиял на поставки российской нефти через Новороссийск.