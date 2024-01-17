Россияне стали чаще интересоваться новостройками в конце 2023 года

Россияне стали чаще интересоваться покупками квартир в новостройках в октябре-декабре 2023 года. Спрос в четвертом квартале вырос на 19% по сравнению с июлем-сентябрем. Об этом говорится в исследовании компании «Авито Недвижимость», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Среди всех форматов наибольшим спросом россиян пользовались студии, интерес к приобретению которых увеличился на 27%. За последние три месяца года предложение квартир в новом фонде выросло на 1%, а цены — на 6%.

В последнем квартале 2023 года спрос на первичном рынке повысился в 26 из 33 городов, участвовавших в исследовании. В Красноярске интерес к приобретению жилья увеличился вдвое, в Рязани — на 69%, в Краснодаре — на 42%. Положительную динамику показали и две столицы — спрос в Москве вырос на 37%, в Санкт-Петербурге — на 1%.

«Рост спроса на первичное жилье во многом связан с ситуацией в банковском секторе — в IV квартале люди продолжали наблюдать, как повышается ключевая ставка ЦБ РФ, поэтому стремились зафиксировать цену покупки и процент по ипотечным кредитам, скорее закрыв сделки. Такой тренд наблюдался вне зависимости от целей приобретения квартир: и для собственного проживания, и в качестве инвестиции. Этим в том числе объясняется столь сильный рост интереса к квартирам в Москве», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

На фоне высокого спроса предложение в новостройках по итогам четвертого квартала сократилось в 21 из 33 городов. За последние три месяца года доступных для приобретения объектов на платформе стало меньше в Барнауле (-39%), Перми (-34%), Томске (-31%), Симферополе (-28%) и других городах. В Санкт-Петербурге предложение за квартал снизилось на 12%, в Москве — не изменилось.

В то же время ряд городов демонстрирует впечатляющие темпы возведения и ввода новых объектов: в Краснодаре предложение повысилось на 53%, в Рязани — на 44%, в Иркутске — на 38%.

За четвертый квартал цены выросли в 31 из 33 городов, участвовавших в исследовании. Исключения: Иркутск, где жилье в новостройках подешевело на 4% за объект, и Новосибирск, в котором цены не изменились. Дороже всего в IV квартале квадратный метр стоил в Сочи (369 тыс. рублей), Москве (333 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (218 тыс. рублей). Самое бюджетное жилье — в Брянске (84 тыс. рублей за кв. м), Ставрополе (88 тыс. рублей), Ульяновске и Ижевске (по 89 тыс. рублей).

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