Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россияне в январе стали больше тратить

Траты россиян в январе по сравнению с началом 2023 года выросли на 20%

close
100%
Pixabay

Россияне начали активнее тратить деньги. Средний недельный чек за период с 8 по 14 января вырос на 20% по сравнению со значением 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику агентства «Ромир».

Динамика по большинству категорий потребительских расходов за вторую неделю января выглядела лучше прошлогодних показателей, отмечают аналитики.

Рост цен в России в начале января замедлился. Инфляции по итогам первых девяти дней месяца подросла всего на 0,26%, до 7,44%.

На этой неделе цены на куриные яйца в российских магазинах снова опустились ниже 100 рублей за десяток. Рост цен на продукт по итогам 2023 года составил внушительные 40,3%.

Однако в ближайшем будущем россиян ждет новый скачок цен на товар, предупредил эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов. По его прогнозам, стоимость яиц снова поднимется перед Пасхой.

До этого в Минсельхозе рассказали, когда в России ждать снижения цен на помидоры и огурцы.

Ранее россиянам рассказали, какие пять финансовых привычек могут оставить их без денег.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами