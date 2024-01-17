Россияне в январе стали больше тратить

Россияне начали активнее тратить деньги. Средний недельный чек за период с 8 по 14 января вырос на 20% по сравнению со значением 2023 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику агентства «Ромир».

Динамика по большинству категорий потребительских расходов за вторую неделю января выглядела лучше прошлогодних показателей, отмечают аналитики.

Рост цен в России в начале января замедлился. Инфляции по итогам первых девяти дней месяца подросла всего на 0,26%, до 7,44%.

На этой неделе цены на куриные яйца в российских магазинах снова опустились ниже 100 рублей за десяток. Рост цен на продукт по итогам 2023 года составил внушительные 40,3%.

Однако в ближайшем будущем россиян ждет новый скачок цен на товар, предупредил эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов. По его прогнозам, стоимость яиц снова поднимется перед Пасхой.

До этого в Минсельхозе рассказали, когда в России ждать снижения цен на помидоры и огурцы.

Ранее россиянам рассказали, какие пять финансовых привычек могут оставить их без денег.