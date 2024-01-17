Инвесторы в «Яндексе» попросили снизить опцион Кудрина

Миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов, которые рассматривают возможность инвестирования в российский бизнес «Яндекса», потребовали уменьшить размер опционного пакета для советника по корпоративному развитию компании Алексея Кудрина. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источник, близкий к компании.

Отмечается, что речь идет об опционах на акции международной компании «Яндекс», которая была зарегистрирована на острове Октябрьский в Калининградской области России в декабре прошлого года.

Предполагается, что МКАО «Яндекс» получит российские активы головной фирмы группы «Яндекс» — нидерландской Yandex N.V..

Алексей Кудрин получил должность советника по корпоративному развитию «Яндекса» в начале декабря 2022 года. Как сообщал Forbes, за эту работу и помощь в разделении активов «Яндекса» в России и за рубежом ее основатель Аркадий Волож предложил Кудрину 5% акций компании.

Ранее сообщалось, что акции «Яндекса» подскочили после новостей о завершении регистрации в РФ.