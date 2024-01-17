В России спрогнозировали рост числа покупок загородных домов к марту

Число покупок гражданами загородных домов в России к концу первого квартала 2024 года, то есть к марту, может увеличится на 10-15%. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в пресс-службе строительной компании «Дачный Сезон».

Там уточнили, что спрос россиян на загородные дома в последнем квартале 2023 года вырос на 10% в сравнении с показателями 2022 года, и в этом году ожидаются сопоставимые темпы роста.

Повышение ключевой ставки пять раз подряд до 16% 15 декабря 2023 года, а также рост первоначального взноса по льготным ипотечным программам до 30,1% усложнили для многих россиян покупку дома.

«Цифры не финальные и отрасль ждет их повышения, так как, если динамика реагирования ЦБ на изменения экономики сохраниться, ключевая ставка может дополнительно вырасти на 1-2 процентных пункта уже 16 февраля 2024 года. С учетом, что подавляющее большинство загородных домов в нашей стране строятся с привлечением ипотеки, подобные реалии рынка могут негативно сказаться на спросе — не все потребители смогут позволить покупку и строительство такой недвижимости», — прокомментировал эксперт по маркетингу и цифровизации СК «Дачный Сезон» Никита Лутовинов.

Но для людей, которые накопят сумму первоначального взноса в 30%, льготные ипотечные программы (под 6-8% годовых) останутся привлекательным вариантом для строительства дома, заключил эксперт.

По данным «Авито Недвижимости», в 2023 году спрос россиян на дачи снизился на 10%. В среднем по России с начала 2023 года по конец декабря спрос на загородное жилье вырос на 1%. Интерес россиян к таунхаусам увеличился на 7%, к домам — на 5%. Спрос на коттеджи сократился на 9%.

До этого «Газета.Ru» рассказала, что в России может подорожать строительство частных домов в начале 2024 года.