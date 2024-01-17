Россиянам рассказали, какие финансовые привычки могут оставить их без денег

Финансовый эксперт Павел Родионов предупредил россиян о пяти вредных привычках, которые могут значительно усугубить их финансовое состояние, пишет Общественная служба новостей.

На первом месте — траты без резервов. Многие склонны тратить всю зарплату на мгновенные нужды. Это может привести к нехватке средств в случае сокращения доходов, пояснил Родионов.

Еще одна вредная привычка заключается в импульсивности покупок. Неуправляемые траты могут привести к значительным финансовым потерям.

Также неверное отношение к деньгам — сначала потратить, а затем откладывать, продолжил эксперт. Рекомендуется сначала отложить определенный процент от дохода, а после решать, на что потратить остаток средств.

В качестве еще двух вредных финансовых привычек Родионов назвал доверие слишком выгодным предложениям и нерациональное использование кредитных средств.

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