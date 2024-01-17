В России назвали временным ажиотаж на рынке новостроек

Ажиотаж на рынке новостроек носит временный характер. Таким мнением в беседе с kp.ru поделился гендиректор агентства недвижимости «Инфинити» Роман Вихлянцев.

«На прошлой неделе действительно творилось что- то несусветное. Вместо одной записи на сделки с новостройками в обычное время в первые рабочие дни января было по три. Но это, на мой взгляд, временный ажиотаж. Сбер в конце декабря заявил, что с 11 января меняет условия по льготной ипотеке: работать будет только с застройщиками-партнерами. А это те, кто согласится платить за выдачу льготной ипотеки комиссию», — отметил эксперт.

По его словам, это стало одной из основных причин ажиотажа на рынке недвижимости. Он пояснил, что застройщики начали призывать оформить сделку до 11 января тех граждан, кто забронировал у них квартиры по льготной ипотеке. Помимо этого, вокруг первички и льготной ипотеки на данный момент «происходит какое-то шоу». Оно, в свою очередь, вынуждает россиян «нервничать», заключил Вихлянцев.

15 января директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что интерес к покупке жилья на первичном рынке на фоне ухудшения условий по льготной ипотеке вырос в России в начале января относительно прошлого года на 59%.

Ранее глава «Дом.РФ» Виталий Мутко оценил будущее рынка первичного и вторичного жилья.