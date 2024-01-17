Решение российских разработчиков позволит повысить безопасность сделок с недвижимостью

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ (входит в экосистему МТС) предоставил решение «Защита номера» для онлайн-сервиса по сделкам с недвижимостью «Домклик Сбербанка», сообщили в компании МТТ.

Отмечается, что решение, реализованное на облачной коммуникационной платформе МТС Exolve, позволило повысить уровень защиты конфиденциальности личных данных миллионов пользователей онлайн-платформы «Домклик».

По словам директора дивизиона «Домклик Сбербанка» Алексея Лейпи, платформенное решение от МТТ предоставляет защиту от несанкционированного доступа к личным данным, обеспечивая конфиденциальность пользователей.

Генеральный директор МТТ Рамиль Биккужин пояснил, что благодаря интеграции платформы МТС Exolve и «Домклик» система связывает покупателей и продавцов, защищая данные пользователей сервиса и тем самым повышая надежность сделок.

«Функционал МТС Exolve дает возможность осуществлять переадресацию звонков покупателей на виртуальный номер, а система соединяет их с продавцом через Телеком API, тем самым защищая клиентов от нежелательного общения и обеспечивая безопасную коммуникацию», — уточнил Биккужин.